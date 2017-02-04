Trump'tan Obama'ya PKK vetosu
20 Ocak'ta görevi Barack Obama'dan devralan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Obama'nın tavsiye ettiği Rakka'yı terör örgütü DEAŞ'tan kurmak için PYD'ye yardım planını veto etti.
ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama’nın Suriye’nin Rakka kentini DEAŞ terör örgütünden almak için hazırladığı ve devir-teslim törenine giderken limuzinde anlatıp uygulanmasını tavsiye ettiği planı rafa kaldırdı.
Washington Post’un haberine göre, PKK’nın Suriye kolunu DEAŞ’a karşı silahlandırıp Rakka’yı ele geçirmeyi kapsayan plan, son olarak 17 Ocak’ta, yani Obama’nın görevi Trump’a devretmesinden 3 gün önce düzenlenen bir güvenlik toplantısında üst düzey yetkililer tarafından masaya yatırıldı.
Toplantıda bazı yetkililer, terör örgütü olarak tanınan PKK’nın Suriye kolunu silahlandırmanın Türkiye’yle ilişkileri gereceği endişesiyle plana güvenmediklerini söyledi. Ancak bu çekinceye rağmen ABD’li yetkililer Rakka’nın DEAŞ’tan alınması için daha iyi bir seçenek olmadığı iddiasında uzlaştı.
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