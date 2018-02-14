Trump'tan porno yıldızına 130 bin dolar
Göreve geldiği günden beri yaptıklarıyla olay yaratan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, porno yıldızı Stephanie Clifford'a 130 bin dolar ödedi.
Geçtiğimiz ay, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçimlerine bir ay kala, aldatma olayını örtbas etmek için 130 bin dolar ödedidiği iddia edilmişti.
ABD, Wall Street Journal gazetesinde yer alan Trump iddiasıyla çalkanlanmıştı.
Son olarak ABD Başkanı Trump'ın avukatı Michael Cohen, sektörde Stormy Daniels olarak tanınan Stephanie Clifford'a 130 bin doları kendi cebinden ödediğini itiraf etti.
Cohen, parayı Trump için toplanan bağışlardan değil, bizzat kendi imkanlarıyla ödediğini de söyledi.
Trump, 2006'da yani Melania Trump ile evlendikten bir yıl sonra, porno yıldızı Stephanie Clifford ile bir ilişki yaşadı.
2016 yılında ise Clifford'a bu ilişkiyi basına anlatmaması için 130 bin dolar ödedi. Ödeme yapıldığında başkanlık seçimlerine sadece bir ay kalmıştı.
Ödemenin belgelerinin olduğu da öne sürülürken Trump'ın avukatı ise daha önce iddiaları reddetmiş, Donald Trump'ın Clifford ile herhangi bir ilişki yaşamadığını da belirtmişti.
NTV
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