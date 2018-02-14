Facebook Twitter Rss

Trump'tan porno yıldızına 130 bin dolar

Trump'tan porno yıldızına 130 bin dolar.16365
  • Giriş : 14.02.2018 / 17:15:00

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, porno yıldızına 130 bin dolar ödedi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Göreve geldiği günden beri yaptıklarıyla olay yaratan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, porno yıldızı Stephanie Clifford'a 130 bin dolar ödedi.

Geçtiğimiz ay, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçimlerine bir ay kala, aldatma olayını örtbas etmek için 130 bin dolar ödedidiği iddia edilmişti.

ABD, Wall Street Journal gazetesinde yer alan Trump iddiasıyla çalkanlanmıştı.

Son olarak ABD Başkanı Trump'ın avukatı Michael Cohen, sektörde Stormy Daniels olarak tanınan Stephanie Clifford'a 130 bin doları kendi cebinden ödediğini itiraf etti.

Cohen, parayı Trump için toplanan bağışlardan değil, bizzat kendi imkanlarıyla ödediğini de söyledi.

Trump, 2006'da yani Melania Trump ile evlendikten bir yıl sonra, porno yıldızı Stephanie Clifford ile bir ilişki yaşadı.

2016 yılında ise Clifford'a bu ilişkiyi basına anlatmaması için 130 bin dolar ödedi. Ödeme yapıldığında başkanlık seçimlerine sadece bir ay kalmıştı.

Ödemenin belgelerinin olduğu da öne sürülürken Trump'ın avukatı ise daha önce  iddiaları reddetmiş, Donald Trump'ın Clifford ile herhangi bir ilişki yaşamadığını da belirtmişti.

NTV

Ankara Valiliği'nden 'ses' uyarısı

Başbakan'dan Deniz Yücel açıklaması!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

ABD'den Erdoğan'a 'Osmanlı tokadı' yanıtı

ABD'den Erdoğan'a 'Osmanlı tokadı' yanıtı

ABD'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Osmanlı tokadı' ile ilgili yanıt geldi.

Rus lider Putin'in hasta olduğu iddia edildi!

Rus lider Putin'in hasta olduğu iddia edildi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasta olduğu iddia edildi.

 

Martin Schulz istifa etti

Martin Schulz istifa etti

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz istifa etti.

Lavrov: ABD sonsuza kadar kalmak istiyor

Lavrov: ABD sonsuza kadar kalmak istiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

 

Ünlü siyasetçi, maskeli kişilerce kaçırıldı

Ünlü siyasetçi, maskeli kişilerce kaçırıldı

Ukrayna'nın ünlü siyasetçilerinden Saakaşvili, maskeli kişilerce kaçırıldı.

Tillerson'dan Ankara ziyareti öncesi mesaj

Tillerson'dan Ankara ziyareti öncesi mesaj

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan Ankara ziyareti öncesi önemli bir mesaj geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya