Trump'tan Putin'e övgüler
Kritik buluşma gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi sıcak görüntülere sahne oldu. Trump, Putin ile görüşmekten duyduğu mutluluğu paylaştı.
Putin'le bir araya gelmekten memnun olduğunu ve Rus liderle konuşmayı büyük bir sabırsızlıkla beklediğini belirten Trump, Putin'le bir arada bulunmanın kendisi için onur olduğunu vurguladı.
Putin de, Trump'la tanıştığına memnun olduğunu ve görüşmenin sonuç vermesini umduğunu kaydetti.
Rusya ve ABD mevcut sorunları çözmek istiyorsa telefon görüşmelerinin yeterli olmayacağını kaydeden Putin, Trump'la daha fazla görüşmeleri gerektiğini ifade etti.
Putin, Trump'la ikili ilişkileri ve önemli uluslararası sorunları konuşmayı umduğunu da söyledi.
Trump ise, görüşmenin iki ülke için olumlu sonuçlar doğuracağını belirtti.
Trump, "Putin'le çok farklı konuları istişare ediyoruz. Her şeyin yolunda olduğunu düşünüyorum. Görüşmeler daha sonra da devam edecek. Rusya, ABD ve ilgili tüm taraflar için çok güzel şeylerin olmasını dört gözle bekliyoruz. Sizinle olmak bir onur" dedi.
PUTİN: SENİ ÜZENLER ONLAR MI?
Görüşmeden önce iki lider arasında dikkat çeken bir an yaşandı. Putin fotoğraf çeken basın mensuplarını Trump'a göstererek, 'Seni üzenler onlar mı?" diye sordu.
Putin ile Trump'ın Hamburg'da gerçekleştirdikleri ilk görüşme 2 saat 20 dakika sürdü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdikleri ilk görüşmede Ukrayna, Suriye, terörizmle mücadele ve siber güvenlik konularının ele aldıklarını açıkladı.
Putin, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile yaptığı görüşme sırasında, "ABD Başkanı Donald Trump ile çok uzun bir görüşmemiz oldu. Birikmiş birçok konu var, Ukrayna, Suriye, diğer bazı sorunlar, ikili ilişkilerle ilgili bazı konular. Yine terörizmle mücadele, siber güvenlik konularına döndük" ifadelerini kullandı.
SPUTNİK
DİĞER HABERLER
Amerika'dan flaş Esad açıklaması
Amerika Birleşik Devletleri'nden Beşar Esad ile ilgili açıklama geldi.
Melanie Trump toplantıyı bastı
Trump ile Putin'in görüşmesi sırasında Melanie Trump toplantıyı bastı.
İki lider ilk kez yüz yüze
ABD Başkanı Trump ile Rusya lideri Putin, G20 Zirvesi için gittikleri Almanya'da ilk kez yüz yüze ge
Hollanda'dan skandal 15 Temmuz açıklaması
Hollanda Kabinesi, 15 Temmuz ile ilgili skandal bir açıklama yaptı.
Trump: Rusya seçimlere burnunu soktu
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın ABD'de düzenlenen başkanlık seçimlerine burnuna soktuğuna inandı
ABD'den Suriye'nin kuzeyine yedi askeri üs!
Irak'ta Bölgesel Kürt yönetimine yakınlığı ile bilinen Rudaw televizyonu, ABD'nin Suriye'ye 7 üs kur