Trump'tan Rusya gafı
Göreve geldiği günden bu yana yaptıklarıyla gündemden düşmeyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile ilgili gafına dair Beyaz Saray'dan açıklama geldi.
Putin zirvesi fiyaskoya dönüşen ABD Başkanı, bu kez NBC muhabirinin sorusuna verdiği yanıtla ortalığı karıştırdı. Trump, 'Rusya'nın ABD'yi hala hedef alıp almadığını' soran muhabire 'Hayır' dedi.
Trump, daha önce Helsinki'de bir araya geldiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ortak basın toplantısında ABD istihbaratı yerine Rusya'nın yanında durmuş ve Moskova'nın ABD seçimlerine müdahale etmesini gerektirecek bir 'neden olmadığını düşündüğünü' söylemişti. Washington'a döndüğünde ise sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade edip düzeltme yapmış ve ABD istihbaratına güvendiğini dile getirmişti.
Amerikan ABC News muhabiri Cecilia Vega, basın toplantısında Trump'a 'Rusya'nın ABD'yi hala hedef alıp almadığını' sordu.
Trump da kafasını sallayıp "Çok teşekkür ederim, Hayır" yanıtını verdi.
Vega da yeniden "Hayır mı? Öyle bir şey olabileceğini düşünmüyor musunuz?" diye sordu. Trump da yine "Hayır" cevabını verdi.
Bu cevapla Trump, ABD istihbaratıyla yine ters düşmüş oldu.
Beyaz Saray da bunun üzerine yaptığı açıklamada, 'Hayır' yanıtının diğer sorulara olduğunu ifade etti ve Rusya'nın hala ABD için bir tehdit oluşturduğuna inandıklarını söyledi.
'Trump yanıtı doğrudan bana verdi'
Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders "ABD Başkanı ve yönetimi geçmişte yaptıkları gibi, Rusya'nın seçimlerimize müdahale etmemesi için çok çalışıyor" dedi.
Sanders, Trump'ın basın toplantısındaki sözlerine atfen "Beyaz Saray gelecekte her türlü müdahale olasılığına karşı önlem alıyor. Rusya'nın hala bizi gözüne kestirdiğini düşünmesek bu kadar zaman harcayıp bu kadar çaba sarf etmezdik" diye konuştu.
ABC News muhabiri Vega da sorusuna ilişkin bir tweet atıp Trump'ın cevap verirken doğrudan kendisine baktığını söyledi.
Vega, "Trump konuşurken doğrudan bana bakıyordu. Evet, beni açıkça duyduğuna inanıyorum. Sorularımdan ikisine yanıt verdi" dedi.
NBC News'un Beyaz Saray muhabiri Hallie Jackson ise Sanders'in açıklamasına Twitter'dan yanıt verdi ve Trump'ın 'gazetecileri durdurmak için 'Hayır' demediğini' söyledi.
Trump'ın bu yanıtı Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiasını araştıran istihbarat teşkilatlarıyla ikinci defa ters düştüğünü gösteriyor.
BBC
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