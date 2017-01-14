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Trump'tan Rusya'ya iyi haber

Trump'tan Rusya'ya iyi haber.13646
  • Giriş : 14.01.2017 / 09:02:00
  • Güncelleme : 14.01.2017 / 09:00:13

ABD Başkanı Trump, Obama'nın aksine Rusya ile iyi geçineceğe benziyor.

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Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimlerinden galip çıkan ve 20 Ocak'ta görevine başlayacak olan Trump, Obama'dan epey farklı bir politika izleyecek.

Kırım meselesi yüzünden 2014 yılından beri ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar için Trump'tan açıklama geldi. Trump yaptırımları kaldırma sinyali verdi.

ABD'nin saygın medya kuruluşlarından Wall Street Journal'a konuşan Donald Trump Rusya'ya ilişkin önemli açıklamalar yaptı. 20 Ocak'ta görevi devralacak olan Trump, ABD'nin ve diğer ülkelerin Rusya'nın Kırım'ı ilhakından sonra 2014 yılından beri uygulamaya başladığı yaptırımların kaldırabileceğini ifade etti.
Her ihtimalde yaptırımların bir süre daha devam edeceğini belirten Donald Trump, "Eğer Rusya'yla anlaşabilirsek ve onlar yardımcı olursa yaptırımlara neden gerek olsun" şeklinde konuştu.

Donald Trump ayrıca ABD, Çin ilişkilerinde önemli bir yere sahip olan Tek Çin politikası hakkında da, "Tek Çin dahil herşey müzakere edilebilir" ifadelerini kullandı. Trump, Çin'in para ve ticaret politikalarında gelişme görmeyene kadar Tek Çin politikasına uymayacağını belirtti.

NTV

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