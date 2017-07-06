Trump'tan sert Kuzey Kore açıklaması
Polonya'nın başkenti Varşova'da konuşma yapan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin hamlelerine sert yanıt verdi ve oldukça sert adımlar atılacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Kasım 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale edebileceğini ama bunu yapmadığını söyledi.
Polonya'da konuşan Trump, 'CNN'i dövdüğü' bir video hazırlamasına ilişkin olarak da "CNN bunu çok ciddiye aldı" dedi.
HÜRRİYET
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