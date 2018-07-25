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Trump'tan şok Kudüs açıklaması

Trump'tan şok Kudüs açıklaması.16047
  • Giriş : 25.07.2018 / 09:22:00

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Büyüyen Beşik

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etme kararı sonrası büyükelçilik binasını Kudüs'e taşıması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Tel Aviv  Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasıyla ilgili, "Krallardan, devlet başkanlarından,  diktatörlerlerden telefon alıyordum. Herkesten telefon alıyordum. Neyle alakalı  olduğunu bildiğimden 'Onları gelecek hafta arayacağımı söyleyin.' diyordum. Sonra  onları arayıp 'Bu konuda neden böyle hissettiğinizi bilmiyordum, şey! artık çok geç.' dedim." ifadelerini kullandı.

Trump, Kansas'ta Dış Savaş Gazileri Ulusal Kongresi'nde konuştu.

Kendisinden önceki çoğu başkanın ABD elçiliğini Kudüs'e taşıyacağı  yönünde sözler verdiğini ama hiçbirinin bu vaadi yerine getirmediğini söyleyen  Trump, "Bunun nedenini anlıyorum. Zamanı geldiğinde ve insanlar bu konuda  dedikoduları duymaya başladıklarında, bana yalvaran, bunu yapmamamızı isteyen  dünyanın her tarafından, her liderden telefonlar yağıyordu. Haklı olarak ben de  aramalarına asla cevap vermedim. Bunu yaptıktan sonra onları geri aradım." dedi.

Seleflerine dışardan Kudüs konusunda büyük baskı yapıldığını dile  getiren Trump, şöyle devam etti:

"Krallardan, devlet başkanlarından, diktatörlerden telefon alıyordum.  Herkesten telefon alıyordum. Neyle alakalı olduğunu bildiğimden 'Onları gelecek  hafta arayacağımı söyleyin.' diyordum. Sonra onları arayıp 'Bu konuda neden böyle hissettiğinizi bilmiyordum, şey! artık çok geç.' dedim."

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına en çok Hristiyan  Evanjeliklerin sevindiğini belirten Trump, "Bunu yaptık. Bununla gurur duyuyoruz.  Keyfini çıkarın." diye konuştu.

Trump, ABD'yi, "tek taraflı" ve "berbat" olarak nitelendirdiği İran  nükleer anlaşmasından çıkardığını ifade ederek, "İran artık aynı ülke değil."  dedi.

Donald Trump, "Ne olacağını göreceğiz, ama biz bir önceki yönetim  tarafından yapılan felaket bir anlaşma değil, gerçek bir anlaşma yapmaya  hazırız." ifadesini kullandı.

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