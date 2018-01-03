Trump'tan tepki çeken ifade!
Trump, İran'daki gerginliğin üzeribe benzin dökmeyi sürdürüyor.
Attığı tweeterle İran yönetiminin 'yabancı ülkelerin' İran'daki krize müdahale ettiği argümanını güçlendirdiği yorumu yapılan Trump, son açıklamasında, ABD'nin eylemcilere uygun zamanda 'büyük bir destek' sağlayacağını söyledi.
Trump, tweetinde "Yozlaşmış hükümetlerini geri almaya çalışan İran halkına büyük bir saygı duyuyorum. Zamanı gelinde ABD'den büyük bir destek göreceksiniz" ifadesini kullandı.
İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI: GÖSTERİLER SONA ERDİ
İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, ülkesinde son günlerde gerçekleşen "rejim karşıtı" gösterilerin sona erdirildiğini iddia etti.
İran devlet televizyonuna konuşan Caferi, "Bugün fitnenin sona erdiği gündür." ifadesini kullandı.
Ekonomik sebeplerle geçen hafta perşembe günü başlayan eylemlerin, cuma günü ve sonrasında rejim karşıtlığına dönüştüğünü vurgulayan Caferi, "Cuma günü ve sonrası gösteriler fitne merkezli olmaya başladı. Bunlara katılan devrim karşıtları ve münafıklar gözaltına alındı." dedi.
Caferi olaylardan ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu.
AHMEDINEJAD'I SUÇLADILAR
İran Devrim Muhafızları Komutanı, ülkede yedi gündür devam eden protesto gösteri için isim vermeden eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ı suçladı.
Caferi, gösterilerin başlamasında "eski bir yetkili" olarak tanımladığı kişinin parmağının olduğunu öne sürdü. Caferi," Son günlerdeki olaylar, devrimin temel ilkelerini hedef alan bu kişiye bağlı sitelerin çağrısı üzerine çıktı" dedi.
İran Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ülkedeki protesto gösterileri başlamadan önce, sık sık ülke yönetimi ve yargı kurumunu sert ifadelerle eleştirmişti. Tümgeneral Caferi ayrıca ülkedeki protesto gösterilerini kontrol etmek için kendisine bağlı birliklerin sadece üç ilde hem de kısıtlı olarak müdahil olduğunu sözlerine ekledi. Caferi, bu illerin İsfahan, Lorestan ve Hemedan olduğunu kaydetti.
RUHANİ: BİRKAÇ GÜN İÇİNDE BİTECEK
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani ile telefonda görüştü. Ruhani'nin Erdoğan'a, gösterilerin birkaç gün içerisinde sona ermesini umduklarını söylediği bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Erdoğan görüşmede, Türkiye olarak İran'ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına önem verdiklerini söyledi. Kaynaklara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Ruhani'nin "halkın barışçıl gösteri hakkını kullanırken kanunların çiğnenmemesi gerektiği" yönündeki açıklamasını isabetli bulduğunu belirtti.
Ruhani'nin ise Erdoğan'a duyarlılığından dolayı teşekkür ettiği ve gösterilerin birkaç gün içerisinde sona ermesini umduklarını söylediği aktarıldı.
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