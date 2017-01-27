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Trump taraftarlarından Müslümanlara saldırı

Trump taraftarlarından Müslümanlara saldırı.17708
  • Giriş : 27.01.2017 / 13:36:00

Trump taraftarları, havalimanında Müslüman çalışana saldırdı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan seçimlerden galip çıkan fakat ABD vatandaşlarının büyük bir kesiminin tepkisini çeken Donald Trump'ın taraftarları John F. Kennedy Havalimanı'nda çalışan Rabeeya Khan'a saldırdı.

Dünya medyasında haber olan olayda, Başkan Donald Trump destekçisi 57 yaşındaki Robin Rhodes isimli yolcu, Delta Havayolları ofisinde bulunan havalimanı çalışanı Rabeeya Khan'ı taciz etmeye başladı.

Queens Bölge Savcısı Richard Brown'ın verdiği bilgiye göre, ırkçı saldırgan daha sonra başörtülü Khan'ın kapısını çarparak içeri girdi, "Burada ne yapıyorsun, uyuyor musun, namaz mı kılıyorsun?" diye bağırmaya başladı.

Kadın çalışan "Ne oluyor? Ben ne yaptım?" sözlerini sarfetti, bunun üzerine Rhodes hakaretler yağdırdı.

Saldırgan, kadını kolundan tutarak odadan çıkarmaya çalıştı. Bekleme salonundaki diğer yolcuların araya girmesiyle Müslüman kadın ofisten çıkarıldı, Rhodes ise kadını yakalayarak hakaretlerine devam etti.

Savcı Brown, saldırganın "Şimdi Trump var, hepinizden kurtulacağız. Bu tür insanları Almanya'ya, Belçika'ya ve Fransa'ya sorun, ne olacağını göreceksiniz" bağırdığını aktardı.

Trump destekçisi fiili saldırı, zorla alıkoyma, tehdit etme ve nefret suçlamasıyla gözaltına alındı.

Queens Bölge Savcısı Brown, olayı "Bu en fazla kültürel çeşitliliğe sahip bölgelerden biri olan Queens'te yapılan yobazlık eylemidir" sözleriyle tanımladı.

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