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Trump, tartışmalı kararı onayladı!

Trump, tartışmalı kararı onayladı!.15862
  • Giriş : 15.06.2018 / 17:56:00

Tüm dünyada tartışma konusu olan karar, Trump'ın onayından geçti.

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ABD Başkanı Donald Trump, Çin’den ithal edilen teknolojik ürünlere 50 milyar dolarlık gümrük vergisi uygulanması kararını onayladı.

Çin'in buna karşılık misilleme yapması halinde ise ek gümrük vergileri getireceği uyarısı yapan Trump "ABD, adil olmayan ekonomik uygulamalarla teknolojisini ve fikri mülkiyetini kaybetmeye daha fazla tahammül etmeyecek" dedi.

Vergilerin toplanmasına 6 Temmuz'dan itibaren başlanacak.

AYNI ŞEKİLDE YANIT VERİLECEĞİNİ AÇIKLAYAN ÇİN: ÖNCEKİ MÜZAKERELERİN SONUÇLARI GEÇERSİZ OLACAK

Öte yandan Trump'ın bu kararına Çin'den hemen yanıt geldi. Çin Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yer verilen açıklamada "Çin ticaret savaşına girmek istemiyor ama Birleşik Devletler'İn her iki tarafa da zarar verecek ve ileriyi göremeyen yaklaşımı yüzünden Çin'in buna karşı çıkmaktan başka bir seçeneği kalmamıştır" ifadeleri kullanıldı. Söz konusu kararın her ülkenin çıkarına olduğunu ve dünya ticaret düzenini bozacağını vurgulayan Bakanlık "Aynı ölçek ve güçte gümrük vergisi önlemlerini derhal hayata geçireceğiz. Taraflar arasında yürütülen müzakerelerden çıkan sonuçların tamamı geçersiz olacaktır." ifadelerini kullandı.

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