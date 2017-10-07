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Trump tehdit etti!

Trump tehdit etti!.16406
  • Giriş : 07.10.2017 / 11:42:00

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, 2 ülkeyi tehdit etti.

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Büyüyen Beşik

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, komutanlarla çektirdiği fotoğrafın ardından basına bunun ne anlama geldiğini anlattı. Trump, Kuzey Kore ve İran'ı tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, üst düzey savunma  yetkilileriyle yaptığı bir toplantıda askerlerle poz verirken, "Bunun ne anlama  geldiğini biliyor musunuz? Belki de fırtına öncesi sessizliktir." açıklamasını  yapması Amerikan kamuoyunda Gündem oldu.

Trump ile ABD ordusunun üst düzey komutanları, Beyaz Saray'da bir  araya gelerek İran ve Kuzey Kore'ye karşı alınan önlemleri görüştü.

Görüşme sonrası basın mensuplarına askerlerle poz veren Trump'ın,  "Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Belki de fırtına öncesi  sessizliktir." demesi Amerikan medyasının dikkatini çekti.

"Ne fırtınası? İran mı yoksa Kuzey Kore mi?" yönündeki ısrarlı  sorulara yanıt vermekten kaçınan Trump'ın, "Ne anlama geldiğini göreceksiniz."  ifadesini kullanması da Beyaz Saray muhabirlerinin meraklı sorularına karşılık  vermeye yetmedi.

Amerikan medyasında ağırlıklı olarak Kuzey Kore ve İran'a "üstü kapalı  bir tehdit" şeklinde yorumlanan "fırtına öncesi sessizlik" yorumu, Trump'ın bu  ülkelere karşı son dönemde yaptığı sert açıklamalardan biri olarak  değerlendirildi.

Öte yandan, Trump'ın İran'la nükleer anlaşmayı gelecek hafta rafa  kaldırabileceği haberlerinin de gündeme gelmesi, Donald Trump yönetiminin  Tahran'a karşı artık daha da sert bir sürece girebileceği yönünde yorumlandı.

Başkan seçilmeden önce Trump, İran'la yapılan nükleer anlaşmanın ABD  tarihindeki en kötü anlaşmalardan biri olduğunu ve başkan olması halinde iptal  edebileceğini ifade ediyordu. Kuzey Kore'yle ilgili giderek artan bir sert üslup  takınan Trump, geçen ay New York'ta yapılan 72. Birleşmiş Milletler (BM) Genel  Kurulu toplantılarındaki konuşmasında "Kuzey Kore'yi tamamen ortadan  kaldırabilme" ihtimalinden bahsetmişti.

TRT

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