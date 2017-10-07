Trump tehdit etti!
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, komutanlarla çektirdiği fotoğrafın ardından basına bunun ne anlama geldiğini anlattı. Trump, Kuzey Kore ve İran'ı tehdit etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, üst düzey savunma yetkilileriyle yaptığı bir toplantıda askerlerle poz verirken, "Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Belki de fırtına öncesi sessizliktir." açıklamasını yapması Amerikan kamuoyunda Gündem oldu.
Trump ile ABD ordusunun üst düzey komutanları, Beyaz Saray'da bir araya gelerek İran ve Kuzey Kore'ye karşı alınan önlemleri görüştü.
Görüşme sonrası basın mensuplarına askerlerle poz veren Trump'ın, "Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Belki de fırtına öncesi sessizliktir." demesi Amerikan medyasının dikkatini çekti.
"Ne fırtınası? İran mı yoksa Kuzey Kore mi?" yönündeki ısrarlı sorulara yanıt vermekten kaçınan Trump'ın, "Ne anlama geldiğini göreceksiniz." ifadesini kullanması da Beyaz Saray muhabirlerinin meraklı sorularına karşılık vermeye yetmedi.
Amerikan medyasında ağırlıklı olarak Kuzey Kore ve İran'a "üstü kapalı bir tehdit" şeklinde yorumlanan "fırtına öncesi sessizlik" yorumu, Trump'ın bu ülkelere karşı son dönemde yaptığı sert açıklamalardan biri olarak değerlendirildi.
Öte yandan, Trump'ın İran'la nükleer anlaşmayı gelecek hafta rafa kaldırabileceği haberlerinin de gündeme gelmesi, Donald Trump yönetiminin Tahran'a karşı artık daha da sert bir sürece girebileceği yönünde yorumlandı.
Başkan seçilmeden önce Trump, İran'la yapılan nükleer anlaşmanın ABD tarihindeki en kötü anlaşmalardan biri olduğunu ve başkan olması halinde iptal edebileceğini ifade ediyordu. Kuzey Kore'yle ilgili giderek artan bir sert üslup takınan Trump, geçen ay New York'ta yapılan 72. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarındaki konuşmasında "Kuzey Kore'yi tamamen ortadan kaldırabilme" ihtimalinden bahsetmişti.
TRT
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