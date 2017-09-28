Trump teklifi değerlendirdi
20 Ocak'ta göreve gelen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, seçim kampanyasında yer alan ve yeni vergi reformu teklifi hakkında konuştu.
Trump, Indiana eyaletinde bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkede kurumlar vergisi oranını yüzde 35'ten yüzde 20'ye düşürecek reform teklifinin ABD'li şirketlere avantaj kazandıracağını belirtti.
Trump, yüzde 20'lik oranın diğer endüstrileşmiş ülkelerin kurumlar vergisine kıyasla daha düşük olduğuna işaret çekerek, Amerikan piyasasının yabancı firmaları da çekeceğini vurguladı.
Yeni vergi reformu teklifinin ABD'deki düşük gelirliler ve orta sınıfta yer alanlar için önemli olduğunun altını çizen Trump, "Bekar bir bireyin ilk 12 bin dolarlık kazancından, evli çiftlerin de ilk 24 bin dolarlık kazancından hiç vergi alınmayacak." ifadesini kullandı.
Trump, teklif ile ABD'nin karmaşık olan vergi sisteminin daha basit ve adil hale getirileceğini savunarak, "Şu anda Amerikalıların yaklaşık yüzde 90'ı vergi beyannamelerinde başkalarından yardım almak zorunda kalıyor. Oysaki bireyler artık vergi beyannamelerini tek bir sayfaya sığdırabilecek. Bu çok önemli." yorumunda bulundu.
ABD ekonomisinin görünümü hakkında da değerlendirmelerde bulunan Trump, bu yılın ikinci çeyreğinde yakalanan yüzde 3'lük büyüme oranının önemli olduğu vurguladı.
Trump, ABD'de işsizlik oranının son 16 yılın en düşük seviyesinde bulunduğuna işaret ederek, geçen aylarda ülkeyi olumsuz etkileyen kasırgalardan dolayı bu yılın ikinci yarısında ekonomik büyüme oranının yüzde 3'ün altında kalabileceğini sözlerine ekledi.
Hükümetin ve Cumhuriyetçi liderlerin bugün açıklanan yeni vergi reformu teklifi kurumlar vergisi oranını yüzde 35'ten yüzde 20'ye düşürmeyi planlarken, gelir vergisi alanında vergi dilimi sayısının yediden üçe düşürülmesini öngörüyor.
Teklif sayesinde, ayrıca, yurt dışında faaliyet gösteren veya gelirlerini yurt dışında tutan ABD'li şirketlerden bir defaya mahsus vergi alınarak Amerikan ekonomisine katkı sağlanması amaçlanıyor.
TRT
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