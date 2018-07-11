Trump: Almanya, Rusya'nın kölesi
NATO zirvesine katılmak için Avrupa'ya gelen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, toplantı öncesi yaptığı açıklama ile dünyayı yine karıştırdı. Trump, Almanya'nın Rusya'nın kölesi olduğunu söyledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le kahvaltı öncesi gazetecilerin karşısına çıkan ABD Başkanı, Almanya'yı sert sözlerle eleştirdi.
Berlin yönetiminin acilen savunma harcamalarını artırmasını isteyen Trump, Almanya'nın halihazırda Rusya'nın esiri olduğunu söyledi.
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