Trump, Türkiye'ye teşekkür etti!

Trump, yaptığı konuşmada aralarında Türkiye'nin de olduğu 3 ülkeye teşekkür etti.Trump, New York'ta BM'de gerçekleştirilen 72. Genel Kurul toplantılarında ilk kez ABD Başkanı olarak bir konuşma yaptı. Konuşmasının başında, başkanlığı dönemindeki önceliğinin Amerika olduğunu vurgulayan Trump, "ABD Başkanı olarak her zaman Amerika'yı ön planda tutacağım. Siz de kendi ülkelerinizin liderleri olarak kendi ülkelerinizi her zaman ön planda tutmalısınız." ifadelerini kullandı.Dünya siyasetindeki temel sorunlarla ilgili birçok konuya temas eden Trump, Suriye'deki iç savaştan kaçan mültecilerle ilgili değerlendirmesinde, "İlgili BM kurumlarına DEAŞ'tan kurtarılan bölgelere insani yardım ulaştırma noktasındaki çabaları için minnettarız. Özellikle Ürdün, Türkiye ve Lübnan'a, Suriye'deki çatışmadan kaçan mültecilere ev sahipliği yaptıkları için teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.Dünya genelindeki bazı "haydut devletlerin" milletlerin baş ağrısı olduğunu anlatan ve bu sözlerinin ardından Kuzey Kore rejimini sert sözlerle eleştiren Trump, nükleer programını sürdürmesi halinde bu ülkeye karşı gerekli tüm adımları atmaya hazır oldukları mesajını verdi. Kuzey Kore'yle ilgili olarak Trump, "(Kuzey Kore lideri) Roket adam, hem kendisi hem de rejimi için intihar misyonunda. Eğer ABD, kendini ve müttefiklerini savunmak zorunda kalırsa Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekten başka seçeneği kalmayacak. ABD buna hazırdır, isteklidir ve bunu yapabilir. Ancak buna gerek kalmamasını umuyorum." şeklinde konuştu.Bazı ülkelerin Kuzey Kore'yle sadece ticaret yapmadığını, aynı zamanda bu ülkeyi silahlandırdığını da dile getiren Trump, BM'nin Kuzey Kore'yi daha fazla izole etmesi gerektiğini savundu. Bununla birlikte Trump, BM Güvenlik Konseyindeki Kuzey Kore karşıtı oylamaya destek verdikleri için Çin ve Rusya'ya da teşekkür etti.Öte yandan Tahran yönetimine de sert sözlerle yüklenen Trump, bu ülkenin "teröre destek vermekten" vazgeçmesi gerektiğini ifade etti. Trump, İran'ın Hizbullah ve Beşşar Esed rejimini destekleyerek bölgede krizi yaydığını kaydederek, "İran'la nükleer anlaşma ABD için bir utanç kaynağıdır. Bu konuda henüz son sözümüzü duymadınız." dedi.Trump, "İran liderlerinin en çok acı çeken kurbanları kendi halkıdır. Kaynaklarını İranlıların hayatlarını geliştirmeye ayırmak yerine petrol gelirlerini, masum Müslümanları öldüren ve barışçıl Arap ve İsrailli komşularına saldıran Hizbullah ve diğer teröristlerin fonlanmasına ayırıyorlar. Bu kaynaklar aynı zamanda Beşşar Esed diktatörlüğüne de gidiyor ve Yemen'deki iç savaşı besliyor." ifadelerini kullandı.Suriye ile ilgili bölümde Esed rejimine ağır eleştiriler getiren Trump, "Suçlu Beşşar Esed rejiminin, masum çocuklar da dahil kendi halkına karşı kimyasal silah kullanımı gibi eylemleri, herkesi şok etmiştir. Yasaklanmış olan kimyasal silahların kullanılması durumunda hiçbir ülke güvende olmayacak. Bundan dolayı ABD, (kimyasal saldırının yapıldığı) hava üssüne füze saldırısı düzenledi." şeklinde konuştu.ABD Başkanı, Venezuela hükümetinin halk üzerindeki "otoriter yönetimini" sürdürmesi durumunda bu ülkeye karşı daha ileri adımları atmaya hazır olduklarını da söyledi. Bu ülkede demokrasinin ve demokratik kurumların yeniden inşası için uluslararası toplumun duyarlı olması gerektiğini dile getiren Trump, "Oradaki durum kabul edilemez. Durup bunu izleyecek değiliz." dedi.Öte yandan Trump'ın, "Venezuela'daki sorun sosyalizmin kötü uygulanması değil, sosyalizmin bağlılıkla uygulanmasıdır." şeklindeki sözleri salonda bir süre sessizliğe neden olurken daha sonra bazı ülke temsilcilerinden alkış aldı.Terörle mücadele konusuna da değinen Trump, El Kaide, Hizbullah ve Taliban gibi gruplara sağlanan desteklerin kesilmesi ve bu desteği sağlayanların sorumlu tutulması gerektiğini dile getirdi. "ABD ile müttefikleri, Ortadoğu genelinde ezik teröristleri yok etmek ve yeniden saldırılar gerçekleştirmek için kendilerine güvenli limanlar bulmalarını engellemek için beraber çalışıyor." şeklinde konuşan Trump, konuşmasının bu bölümünde "radikal İslami terör" kavramını da kullandı.Afganistan'daki savaşa da temas eden Trump, bu ülkede Taliban'la yüzleştikleri noktalarda askeri angajman kurallarını değiştirdiklerini kaydederek daha etkili adımlar atabilecekleri mesajını verdi.Genel Kurul toplantıları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel saatle öğleden sonra kürsüye çıkması bekleniyor.