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Trump, Twitter'dan NATO'ya yüklendi

Trump, Twitter'dan NATO'ya yüklendi.14663
  • Giriş : 11.07.2018 / 08:09:00

ABD Başkanı Donald Trump, NATO ile ilgili sert eleştirilerde bulundu.

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Sepet Beşik

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla NATO ülkelerinin kendilerinden beklenen taahhütleri yerine getirmediklerini belirtti.

Trump paylaşımında, "Bizim kendilerini savunmamızın beklendiği bazı  NATO ülkeleri sadece yüzde 2'lik taahhütlerini yerine getirmemekle kalmıyor, aynı  zamanda yıllardır yapmadıkları ödemeleri ihmal ediyorlar. ABD'ye geri ödeme  yapacakları mı?" ifadelerine yer verdi.

Avrupa Birliği'nin (AB), Amerikalı çiftçilerin ve şirketlerin  Avrupa'da ticaret yapmalarını "imkansız" hale getirdiğini savunan Trump,  paylaşımında "Fakat mutlu bir şekilde kendilerini savunmamızı istiyorlar. Böyle  olmaz!" çıkışını yaptı.

Trump'ın açıklamaları üzerine ise Cumhuriyetçi Partinin Senatodaki  önemli isimlerinden Mitch McConnell, Trump'ın NATO'dan ayrılacağına dair herhangi  bir kaygısı olmadığını söyledi.

ALMANYA'YI HEDEF ALMIŞTI

Trump, göreve geldikten sonra yaptığı açıklamada, savunma  harcamalarını NATO taahhütleri çerçevesinde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH)  yüzde 2’si seviyesine çıkarmayan ülkelere, "Taahhütlerini yerine getirmeyenler  var. Onlarla ilgilenilecek." uyarısında bulunmuştu.

NATO üyeleri içinde özellikle Almanya'yı hedef alan Trump, bu ülkenin  savunma katkılarındaki eksiklikleri gidererek NATO'daki liderlik rolünü  göstermesi gerektiğini belirtmişti.

ABD Başkanı Trump'ın NATO'daki AB ülkelerine dair açıklamalarına  karşılık ise Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Trump'ın söylemini yumuşatması  gerektiğini dile getirmişti.

NATO üyesi ülkeler 2018 yılında savunmaya toplam 1 trilyon 13 milyar  406 milyon dolar ayıracak. İttifak içerisinde en fazla savunma harcamasını ABD  gerçekleştirecek. ABD, 706 milyar 63 milyon dolarla NATO'nun toplam savunma  harcamasının yarıdan fazlasını tek başına yapacak.

ABD'yi en yakın, 61 milyar 508 milyon dolarla İngiltere, 52 milyar 25  milyon dolarla Fransa, 51 milyar 9 milyon dolarla Almanya, 25 milyar 780 milyon  dolarla İtalya, 21 milyar 601 milyon dolarla Kanada izleyecek. Türkiye, 2018'de  toplam 15 milyar 219 milyon dolarlık savunma harcaması gerçekleştirecek.

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