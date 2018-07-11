Trump, Twitter'dan NATO'ya yüklendi
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla NATO ülkelerinin kendilerinden beklenen taahhütleri yerine getirmediklerini belirtti.
Trump paylaşımında, "Bizim kendilerini savunmamızın beklendiği bazı NATO ülkeleri sadece yüzde 2'lik taahhütlerini yerine getirmemekle kalmıyor, aynı zamanda yıllardır yapmadıkları ödemeleri ihmal ediyorlar. ABD'ye geri ödeme yapacakları mı?" ifadelerine yer verdi.
Avrupa Birliği'nin (AB), Amerikalı çiftçilerin ve şirketlerin Avrupa'da ticaret yapmalarını "imkansız" hale getirdiğini savunan Trump, paylaşımında "Fakat mutlu bir şekilde kendilerini savunmamızı istiyorlar. Böyle olmaz!" çıkışını yaptı.
Trump'ın açıklamaları üzerine ise Cumhuriyetçi Partinin Senatodaki önemli isimlerinden Mitch McConnell, Trump'ın NATO'dan ayrılacağına dair herhangi bir kaygısı olmadığını söyledi.
ALMANYA'YI HEDEF ALMIŞTI
Trump, göreve geldikten sonra yaptığı açıklamada, savunma harcamalarını NATO taahhütleri çerçevesinde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2’si seviyesine çıkarmayan ülkelere, "Taahhütlerini yerine getirmeyenler var. Onlarla ilgilenilecek." uyarısında bulunmuştu.
NATO üyeleri içinde özellikle Almanya'yı hedef alan Trump, bu ülkenin savunma katkılarındaki eksiklikleri gidererek NATO'daki liderlik rolünü göstermesi gerektiğini belirtmişti.
ABD Başkanı Trump'ın NATO'daki AB ülkelerine dair açıklamalarına karşılık ise Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Trump'ın söylemini yumuşatması gerektiğini dile getirmişti.
NATO üyesi ülkeler 2018 yılında savunmaya toplam 1 trilyon 13 milyar 406 milyon dolar ayıracak. İttifak içerisinde en fazla savunma harcamasını ABD gerçekleştirecek. ABD, 706 milyar 63 milyon dolarla NATO'nun toplam savunma harcamasının yarıdan fazlasını tek başına yapacak.
ABD'yi en yakın, 61 milyar 508 milyon dolarla İngiltere, 52 milyar 25 milyon dolarla Fransa, 51 milyar 9 milyon dolarla Almanya, 25 milyar 780 milyon dolarla İtalya, 21 milyar 601 milyon dolarla Kanada izleyecek. Türkiye, 2018'de toplam 15 milyar 219 milyon dolarlık savunma harcaması gerçekleştirecek.
TRT
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