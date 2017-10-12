Facebook Twitter Rss

Trump, Twitter'dan tehdit yağdırdı!

Trump, Twitter'dan tehdit yağdırdı!.16406
  • Giriş : 12.10.2017 / 09:28:00

Amerika Birleşik Devletleri Trump, Twitter'dan tehdit yağdırdı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump, hakkında yalan haber yaptığını iddia ettiği televizyon kanallarına Twitter'dan tehdit yağdırdı. Trump, o kanalların lisanslarını iptal edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, yalan haberler verdiklerini iddia ettiği NBC ve diğer bir kaç kanalı kapatmakla tehdit etti.

Trump twitterdan yaptığı açıklamada " NBCNews nükleer cephanelik kapasitemizi 10 kat artırmak istediğime dair sahte bir haber yaptı. Bu tamamen kurgu. NBC ve diğer kanalların lisanlarını iptal etmek uygun olur mu? Ülke için kötü bir durum." dedi

TÜRKİYE

Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu!

Barzani atağa kalktı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

ABD, Türkiye'ye heyet gönderdi!

ABD, Türkiye'ye heyet gönderdi!

Amerika Birleşik Devletleri, kriz sonrası Türkiye'ye heyet gönderdi.

Barzani atağa kalktı!

Barzani atağa kalktı!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Barzani, Bağdat yönetimi ile görüşmek istiyor.

 

Katalonya'da bağımsızlık 'askıda'

Katalonya'da bağımsızlık 'askıda'

Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti lideri Carles Puigdemont, bağımsızlık kararının askıya alınması ge

İskoçya yeniden bağımsızlık yolunda!

İskoçya yeniden bağımsızlık yolunda!

Katalonya'da yapılan bağımsızlık referandumunun ardından bir referandum hazırlığına da İskoçya başla

 

Nobel Ekonomi ödülü sahibini buldu!

Nobel Ekonomi ödülü sahibini buldu!

Nobel Ekonomi ödülünün sahibi ABD Richard Thaler'e verildi.

Kürt GSM operatörleri kontrol altında alındı

Kürt GSM operatörleri kontrol altında alındı

Irak hükümeti, Kürt operatörlerin kontrol altına alındığı açıkladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya