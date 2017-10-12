Trump, Twitter'dan tehdit yağdırdı!
Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump, hakkında yalan haber yaptığını iddia ettiği televizyon kanallarına Twitter'dan tehdit yağdırdı. Trump, o kanalların lisanslarını iptal edeceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, yalan haberler verdiklerini iddia ettiği NBC ve diğer bir kaç kanalı kapatmakla tehdit etti.
Trump twitterdan yaptığı açıklamada " NBCNews nükleer cephanelik kapasitemizi 10 kat artırmak istediğime dair sahte bir haber yaptı. Bu tamamen kurgu. NBC ve diğer kanalların lisanlarını iptal etmek uygun olur mu? Ülke için kötü bir durum." dedi
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