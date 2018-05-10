Trump ve Kuzey Kore lideri o tarihte görüşecek
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim ile 12 Haziran'da Singapur'da görüşme yapılacağı açıklandı.
Kuzey Kore'deki 3 tutuklunun ülkelerine dönmelerinin ardından; ABD Başkanı Donald Trump, bugün Twitter hesabından önemli bir açıklama yaptı:
"Kim Jong Un ve benim yapacağım, çok beklenen görüşme 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleşecek. İkimiz de bunu Dünya Barışı için çok özel bir an yapmak için çabalayacağız."
TRT
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