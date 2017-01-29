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Trump ve Putin anlaştı!

Trump ve Putin anlaştı!.20486
  • Giriş : 29.01.2017 / 08:55:00

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin'in anlaştığı duyuruldu.

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Trump ile Putin, DAEŞ'li teröristlere karşı ortak mücadele vermek için anlaştı. Anlaşmayla ilgili ilk açıklamada Kremlin'den yapıldı.

 45 dakika süren telefon görüşmesi hakkında Kremlin Sarayı şu açıklamayı yaptı: “Telefon görüşmesinde iki lider de istikrarlı ve gelişen ikili ilişkiler görmek istediklerini söyledi. İki lider, ilişkileri ‘eşit seviyede’ geliştirmek kararını aldı.

Görüşmede özellikle Ortadoğu bölgesinde yaşanan olaylara geniş yer ayrıldı. Büyük tehdit haline gelen uluslararası terörizm ile mücadele üzerinde duruldu.

Rusya ile ABD’nin, aralarında gerçekçi bir işbirliği başlatarak DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin üstesinden birlikte gelinmesi gerektiği tespitinde bulunuldu.

Telefon görüşmesi sırasında ayrıca İran, Kuzey Kore, Ukrayna krizi ve nükleer silahlar konularına da değinildi. ”     

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