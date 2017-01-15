Trump ve Putin buluşacak
Bugün, kulislere bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Trump ile Putin, Trump'ın başkanlık görevini devralmasıyla birlikte kısa süre sonra İzlanda'da bir araya gelecek.
ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ın yemin töreninden birkaç hafta sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te bir araya geleceği iddia edildi.
Sunday Times gazetesi "Trump, Reykjavik'te Putin zirvesi istiyor" başlığıyla manşetten verdiği haberini, Trump'ın ismi açıklanmayan bir danışmanına dayandırdı.
ABD NÜKLEER KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARMAK İSTİYOR
Haberde, 20 Ocak'ta yemin ederek resmen görevine başlayacak Trump'ın çok yakın bir zamanda Putin ile tarafsız bir ülkede bir araya geleceği kaydedilerek Trump'ın yapılacak zirvede, nükleer silahlara sınırlama getirmek amacıyla Rusya ile bir anlaşmaya varmak için çalışmalara başlamayı planladığı iddia edildi.
REAGAN DÖNEMİNDE DE AYNI YERDE GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ
Gazetenin haberinde ayrıca ABD'nin eski başkanlarından Ronald Reagan dönemi anımsatılarak Reagan'ın da o dönemde Sovyetler Birliği Komünist Partinin Genel Sekreteri Mikhail Gorbaçov ile 1986 yılında Reykjavik'te nükleer silahsızlanmaya ilişkin iki günlük bir zirve yaptığı vurgulandı.
Ancak Reuters haber ajansı, Trump'ın ismini vermeyen iki danışmanının, "Sunday Times gazetesindeki haberin doğru olmadığını, böyle bir zirvenin planlamadığını" söylediklerini bildirdi.
Donald Trump önceki gün Wall Street Journal gazetesine verdiği demeçte, Barack Obama'nın başkanlığı döneminde siber korsanlık nedeniyle Rusya'ya yönelik uygulanmaya başlanan yaptırımların bir süre daha yürürlükte kalabileceğini ancak özellikle DEAŞ ile mücadelede Rusya'nın yardımı halinde bu yaptırımların kaldırılabileceğini söylemişti.
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