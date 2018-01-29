Trump: Yataktan kalkmadan tweet atıyorum
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla olay yaratan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sabah saatlerinde yatağından kalkmadan tweet atmaya başladığını belirtti.
İngiliz kanalı ITV'de Piers Morgan'a röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan söz açılınca ''Evet, bazen yataktayken, bazen kahvaltıda ya da öğle yemeğindeyken ya da her neredeysem, ama genelde sabah erken saatlerde yahut akşam bir şeylar yapabiliyorum'' dedi.
Rus yayın kuruluşu Sputnik'te yer alan habere göre, ABD Başkanı Trump sosyal medya kullanımıyla ilgili şu itiraflarda bulundu:
''Bazen gerçekten çok hızlı şekilde bir şeyler dikte ettiriyorum ve sosyal medyaya koyması için adamlarımdan birine veriyorum. Ama genelde mesajlarımı kendim yazıyorum.''
Twitter'ı kendisini savunma aracı olarak gördüğünü de belirten Trump, ''Hakkımda çok fazla yalan haber var, yanlış ya da uydurma haber sayısı çok fazla'' dedi.
TWITTER ŞİRKETİ TRUMP'TAN MEMNUN
Twitter kullanıcılarının bir bölümü ise Trump'ın bu platformdan muhaliflerine hakaret yağdırmasından, kendisini eleştirenleri bloke etmesinden, savaş ilan eder gibi mesajlar atarak ulusal güvenliği riske atmasından şikayetçi. Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a Twitter'den ''Benim de bir Nükleer Düğmem var ama onunkinden daha büyük ve daha güçlü. Ayrıca benim Düğmem çalışıyor!'' diye yanıt vermesinin tepki çekmesi üzerine sosyal medya şirketi dünya liderlerinin hesaplarını kapatamayacağı, zira bunların devasa etkileri sayesinde küresel sohbet ortamı için kritik rol oynadıklarını savunmuştu.
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