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Trump, YPG konusunda sessiz!

Trump, YPG konusunda sessiz!.15468
  • Giriş : 17.01.2018 / 09:03:00

ABD'nin olay Başkanı Donald Trump, YPG konusunda sessiz kaldı.

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Suriye sınırına terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'den kurulu bir Ordu oluşturmaya hazırlanan Amerika'dan art arda açıklamalar gelirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın sessiz kalması dikkat çekti.

Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın endişelerini anladığını belirten kaynaklar, Pentagon ve ABD Dışişleri'nin Suriye planlarından hoşlanmadığını da belirtti.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Trump'ın sessizliğini olumlu karşıladıklarını söyledi. Diplomatik kaynaklar Trump'ın Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye planlarından hoşlanmadığını da belirtti.

ABD Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın endişelerini anladığını belirten kaynaklar, Barack Obama döneminde başlayan politikaları değiştirmenin kolay olmadığını ifade etti.

TRT

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