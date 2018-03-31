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Trump, YPG'ye yardımları durdurdu

Trump, YPG'ye yardımları durdurdu.16154
  • Giriş : 31.03.2018 / 07:44:00

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü YPG'ye yardımları durdurdu.

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Sepet Beşik

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantsı YPG'ye yönelik ağır silah yardımları ile Ankara'yı kızdıran Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geldi. Başkan Trump, YPG'ye yönelik yardımları durdurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanlığı'na,  Suriye'de ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun desteğiyle  terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan 200 milyon dolarlık yardımı dondurma talimatı verdiği bildirildi.

Wall Street Journal gazetesine konuşan Amerikalı yetkililer, Beyaz Saray'ın ABD'nin Suriye'de gelecekteki rolünü değerlendirdiğini iddia etti.  Yetkililer bu değerlendirme sürecinde koalisyonun Suriye'de operasyon  gerçekleştirdiği alanların istikrarı için yapılması planlanan 200 milyon dolarlık yardımın dondurulduğunu kaydetti.


Gazete, yetkililerin Beyaz Saray'ın söz konusu talimatı "Trump'ın  perşembe günü ABD'nin ordusunun Suriye'den çekileceğine ilişkin çıkışına paralel  olarak" verdiğini belirtti.

Yetkililer ayrıca Trump'ın, ABD Dışişleri Bakanlığının Suriye'nin  inşası için ek 200 milyon dolar ayırdığına dair haberler üzerine söz konusu fonun  durdurulmasını istediğini öne sürdü.

Gazete, DEAŞ karşıtı mücadelenin Suriye'de son zamanlarda çıkmaza  girmesinin de Trump'ın böyle bir karar almasına neden olduğu iddiasında bulundu.

Talimatın dün Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü John Kelly tarafından  Dışişlerine vekalet eden John Sullivan'a iletildiği bilgisi paylaşıldı.

200 milyon dolarlık ek fon sözü eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson  tarafından şubat ayında Kuveyt'te yapılan DEAŞ karşıtı koalisyon toplantısı  sırasında verilmişti.

Trump, Ohio eyaletinde düzenlenen mitingde, "Suriye'den çok yakında  çıkacağız. (Bölgedeki) Diğer insanlar artık onunla ilgilensinler. 'Halifelik'  diye adlandırdıkları şeyi yüzde 100 bitireceğiz. (DEAŞ'ın elinden) Hepsini geri  alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Tartışmalara neden olan bu açıklama üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı  Sözcüsü Heather Nauert, "ABD'nin Suriye'den çekileceğine dair bir plandan  haberlerinin olmadığını" söylemişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise konuyla ilgili soruları Beyaz  Saray'a yönlendirmiş ve Başkan Trump'ın sözlerinden tam olarak neyi kastettiğini  bilmediklerini ifade etmişti.

TRT

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