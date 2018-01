Trump ziyaretini iptal etti

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkesinin yeni büyükelçilik binasının açılışı için İngiltere'ye gerçekleştireceği ziyaretini iptal ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.ABD Başkanı Donald Trump, “Kurdela kesmemi mi istiyorsunuz? Hayır.” ifadesini kullanan Trump, geziyi iptal gerekçesini şöyle açıkladı: "Londra gezimi iptal sebebim, Obama yönetiminin Londra’daki belki de en iyi konuma sahip ve en iyi büyükelçiliği ‘fıstık’ karşılığında satmış ve sapa bir yerde 1,2 milyar dolara yeni bir tane inşa etmek olması. Kötü anlaşma."İngiltere Başbakanı Theresa May geçen yıl ocak ayında gerçekleştirdiği ABD ziyareti sırasında Trump’a, Kraliçe 2. Elizabeth’in resmi davetini iletmiş ve davet kabul edilmişti. Ancak Trump’a yapılan davet İngiltere’de kamuoyunun büyük tepkisini çekmiş, ziyaretin iptali için çok sayıda gösteri düzenlenmişti.Ziyaretin iptali için 2 milyona yakın imzayla parlamentoya dilekçe sunulurken, muhtemel bir ziyaret esnasında Parlamento Başkanı John Bercow da milletvekillerine hitap etmesi için Trump'ı davet etmeyeceğini açıklamıştı.Trump’ın geçen yaz gerçekleşmesi öngörülen ziyareti, tepkiler üzerine belirsiz tarihe ertelenmişti. Ziyaretin ABD’nin bu yıl hizmete girmesi öngörülen yeni Londra Büyükelçilik binası için yapılacak açılış vesilesiyle gerçekleşmesi bekleniyordu.Trump’a karşı ülkede biriken tepki, 2017 boyunca azalmak bir yana artmış durumda. Bu artışta Trump’ın geçen ay İngiltere’nin aşırı sağcı örgütü Britain First’in (Önce Britanya) İslam karşıtı videolarını Twitter hesabından paylaşması da etkili oldu. Trump’ın paylaşımlarına, kamuoyunun yanı sıra Başbakan May de yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.Trump ziyaretinin, İngiltere’de büyük çaplı protesto gösterilerine yol açmasına kesin gözüyle bakılıyordu.ABD’nin eski büyükelçilik binası Londra’nın prestijli mahalesi Mayfair’de bulunuyor. “Çevre dostu” özellikleri ve güvenlik avantajlarıyla öne çıkan yeni büyükelçiliği ise kenti ikiye bölen Thames nehrinin güneyinde, Nine Elms’de yer alıyor.İngiliz basını, büyükelçiliğin taşınması kararının Trump’ın iddia ettiğinin aksine Barack Obama döneminde değil 2008’de George W. Bush’un başkanlık döneminde duyurulduğunu yazdı.Trump’ın ziyaretinin 26 veya 27 Şubat'ta gerçekleşmesi ve May ile görüşmesi planlanıyordu.Öte yandan, İngiltere Başbakan Sözcüsü, Trump'e yapılan ve kabul edilen devlet ziyareti davetinin halen geçerliliğini koruduğunu açıkladı.TRT