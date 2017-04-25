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TSK: 13 terörist öldürüldü!

TSK: 13 terörist öldürüldü!.23522
  • Giriş : 25.04.2017 / 16:11:00

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), düzenlenen operasyonlar hakkında açıklama yaptı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), güvenlik güçlerinin düzenlediği başarılı operasyonlar hakkında bilgi verdi ve Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 11, Şırnak'ta 2 olmak üzere toplam 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. 

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca İlçesi'nde bulunan Güven Dağı'na sızma girişiminde bulunmak isteyen 6 PKK'lı teröristin insansız hava araçlarıyla (İHA) takip edilip savaş uçaklarıyla etkisiz hale getirililmesinden sonra bölgede başlatılan opearsyonlar devam ederken, Şemdinli ilçesi'nin güneyine bulunan Kuzey Irak'taki Hakurk Armush bölgesinde de 5 PKK'lı teröristin yine İHA'larla tespit edildiği belirtildi. Tespit edilen 5 teröristin de savaş uçaklarıyla etkisiz hale getirildiği ve öldürülen PKK'lı sayısını 11'e yükseldiği belirtildi.

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