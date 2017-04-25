TSK: 13 terörist öldürüldü!
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), güvenlik güçlerinin düzenlediği başarılı operasyonlar hakkında bilgi verdi ve Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 11, Şırnak'ta 2 olmak üzere toplam 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca İlçesi'nde bulunan Güven Dağı'na sızma girişiminde bulunmak isteyen 6 PKK'lı teröristin insansız hava araçlarıyla (İHA) takip edilip savaş uçaklarıyla etkisiz hale getirililmesinden sonra bölgede başlatılan opearsyonlar devam ederken, Şemdinli ilçesi'nin güneyine bulunan Kuzey Irak'taki Hakurk Armush bölgesinde de 5 PKK'lı teröristin yine İHA'larla tespit edildiği belirtildi. Tespit edilen 5 teröristin de savaş uçaklarıyla etkisiz hale getirildiği ve öldürülen PKK'lı sayısını 11'e yükseldiği belirtildi.
DİĞER HABERLER
Samsun'da feci kaza: Ölü ve yaralananlar var
Samsun'da meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı.
20 kişi silahlarla OSB'yi bastı: 1 ölü
Sakarya'da bir iş yerine gündüz vakti silahlı saldırı yapıldı.
İşkenceci Suriyeliler gözaltına alındı!
Şanlıurfa'da çekilen ve büyük tepki çeken görüntülerdeki Suriyeliler yakalandı.
Devletin zirvesi bu zirvede
Devletin zirvesindeki yer alan isimler Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıldönümüne katıldı.
İbrahim Erkal'dan acı haber!
Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın sağlık durumu ile ilgili kardeşinden açıklama geldi.