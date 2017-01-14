TSK: 18 DEAŞ'lı terörist öldürüldü
Türkiye'nin sınırlarını korumak için Özgür Suriye Ordusu ile birlikte başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nda önemli gelişmeler kaydedildi.
144 günü dolduran operasyonda, terör örgütü DAEŞ'e ait 228 hedef imha edilirken 18 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.
TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DAEŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat sürüyor.
Harekatın 144. gününde, hedef tespit vasıtalarıyla tespit edilen terör örgütü DAEŞ'e ait 214 hedef ateş altına alındı. Barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlardan oluşan hedefler imha edildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, El Bab ve Bzagah'da bulunan 14 hedefe hava harekatı düzenlendi. Hava harekatı sonucu 8 barınma yeri, 2 silahlı araç, 2 karargah binası ve 2 savunma mevzisi imha edildi.
Gün içinde, karadan ve havadan düzenlenen harekatlarda 18 terörist etkisiz hale getirildi.
DAEŞ'ten temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince, harekatın başından bugüne imha edilen el yapımı patlayıcı sayısı 2 bin 922'e ulaştı. Harekat kapsamında, toplam 43 mayın imha edildi.
Fırat Kalkanı Harekatı'nda bugüne kadar DAEŞ mensubu bin 775, PKK/PYD mensubu 310 terörist etkisiz hale getirildi.
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