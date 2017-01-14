Facebook Twitter Rss

TSK: 18 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

TSK: 18 DEAŞ'lı terörist öldürüldü.23522
  • Giriş : 14.01.2017 / 14:06:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı hakkında açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Türkiye'nin sınırlarını korumak için Özgür Suriye Ordusu ile birlikte başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nda önemli gelişmeler kaydedildi.

144 günü dolduran operasyonda, terör örgütü DAEŞ'e ait 228 hedef imha edilirken 18 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DAEŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın 144. gününde, hedef tespit vasıtalarıyla tespit edilen terör örgütü DAEŞ'e ait 214 hedef ateş altına alındı. Barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlardan oluşan hedefler imha edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, El Bab ve Bzagah'da bulunan 14 hedefe hava harekatı düzenlendi. Hava harekatı sonucu 8 barınma yeri, 2 silahlı araç, 2 karargah binası ve 2 savunma mevzisi imha edildi.

Gün içinde, karadan ve havadan düzenlenen harekatlarda 18 terörist etkisiz hale getirildi.

DAEŞ'ten temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince, harekatın başından bugüne imha edilen el yapımı patlayıcı sayısı 2 bin 922'e ulaştı. Harekat kapsamında, toplam 43 mayın imha edildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda bugüne kadar DAEŞ mensubu bin 775, PKK/PYD mensubu 310 terörist etkisiz hale getirildi.

Başbakan'dan dolar açıklaması!

Melih Gökçek kalp krizi mi geçirdi?

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

4 CHP'liye 'Erdoğan' gözaltısı

4 CHP'liye 'Erdoğan' gözaltısı

4 CHP'li genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı.

Saldırıyı yapan teröristin kimliği belli oldu

Saldırıyı yapan teröristin kimliği belli oldu

Adana Valiliğine saldırı düzenleyen teröristin kimliği belli oldu.

 

Samsun'da 3 akademisyen gözaltına alındı

Samsun'da 3 akademisyen gözaltına alındı

FETÖ soruşturması kapsamında 3 akademisyen gözaltına alındı.

Emekli askerler flaş görev!

Emekli askerler flaş görev!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan emekli askerlere önemli bir çağrı geldi.

 

Dev tanker Çanakkale Boğazı'nı kapattı

Dev tanker Çanakkale Boğazı'nı kapattı

299 metrelik dev LNG tankeri, Çanakkale Boğazı'nı kapattı.

Seren Serengil'in eski eşi vuruldu

Seren Serengil'in eski eşi vuruldu

Şarkıcı Seren Serengil'in eski eşi Musa Melih Aytun saldırıya uğradı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya