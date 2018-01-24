TSK: 260'ı öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı operasyonunun beşinci gününe kadar toplam 260 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 16 nokta ise ele geçirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlattığı, terör örgütü YPG ve DAEŞ'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.
Harekatın dördüncü gününde Özgür Suriye Ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle Afrin'nin batısındaki Cinderes beldesine bağlı El Hammam köyünü ele geçirdi.
köyün çevresindeki tepeler de terör örgütü PYD'den alındı.
Cinderes bölgesi, PYD’nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesine saldırı düzenlediği stratejik bir bölge olarak niteleniyor. Cinderes aynı zamanda, Afrin’e uzanan düz bir vadi konumunda.
Zeytin Dalı Harekatı'nın ilerleyen safhaları açısından Cinderes bölgesindeki gelişmelerin büyük önem taşıdığına dikkat çekiliyor.
ÖSO ve TSK'nın, Afrin'in batısı, kuzeyi ve kuzeybatısından başlatılan operasyonda, ilk 4 günde ele geçirdiği noktalarla terör örgütünün iletişim hatlarının koptuğu belirtiliyor.
Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise binlerce sivilin Afrin'i terketmeye çalıştığını iddia etti.
Binlerce kişinin Halep'te Kürtlerin kontrolündeki bölgeye gitmeye çalıştıkları belirtiliyor. Ancak Esad rejiminin kaçan sivillerin kontrol noktalarından geçişine izin vermediği ileri sürülüyor.
Afrin için fiziki korunma sağlayan stratejik Burseya dağında da çatışmalar devam ediyor.
Teröristlerin burseya dağını Azez ve Kilis'e roket saldırıları için kullandığı belirtiliyor.
Dağın teröristlerden temizlenmesiyle Türkiye sınır hattıyla birlikte Azez ve çevresindeki suriyeli sivillerin güvenliğine yönelik tehditlerin azalacağı vurgulandı.
TSK: EN AZ 260 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
TSK en az 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
TECRÜBELİ BİRLİK BÖLGEDE
Öte yandan Hatay'ın Yalangoz mevkiinde konuşlu bulunan 200 kişilik bir komando birliği de sınıra geldi. Çok sayıda iç güvenlik harekatına katılarak kendini kanıtlayan Hakkari Komando Tugayı'na bağlı birliğin, Hatay'ın Hassa sınırına doğru hareket ettiği ve buradan Afrin bölgesine gireceği öğrenildi.
NTV
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