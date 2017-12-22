TSK: 32'si öldürüldü!
Türk Silahlı Kuvvetleri, son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 32 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
TRT
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