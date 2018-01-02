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TSK, 43 bin personel alacak

TSK, 43 bin personel alacak.23522
  • Giriş : 02.01.2018 / 10:13:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, 43 bin personel almaya hazırlanıyor.

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Büyüyen Beşik

Milli Savunma Bakanlığı, personel ihtiyacını karışılamak üzere harekete geçti. Buna göre Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 3 bin 755'i subay, 5 bin 375'i astsubay, 13 bin 213'ü uzman erbaş ve 20 bin 595'i sözleşmel, erbaş olmak üzere toplam 43 bin 938 personel alımı yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine kaliteli, eğitimli ve milli duyarlılığı yüksek personel kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine sızan terör örgütü üyelerinin orduyla bağı kesilirken eğitimli ve disiplinli personel yetiştirilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetlerinden, FETÖ ile organik bağı tespit edilen 150 general, 4 bin 630 subay, 2 bin 167 astsubay, bin 210 uzman erbaş ve sözleşmeli er ile 411 sivil memur ve işçi olmak üzere toplam 8 bin 568 personel ihraç edildi.

Söz konusu ihraçların ardından oluşan personel açığını kapatmak için çalışmalara başlayan Milli Savunma Bakanlığı, bin 763 subay, 4 bin 135 astsubay, 3 bin 698 uzman erbaş, 6 bin 162 sözleşmeli erbaş ve er, 92 sivil memur olmak üzere toplam 15 bin 850 personel temini gerçekleştirdi.

Bakanlık personel alımına yönelik çalışmalarına bu sene de devam edecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik bu yıl içinde 3 bin 755'i subay, 5 bin 375'i astsubay, 13 bin 213'ü uzman erbaş ve 20 bin 595'i sözleşmeli erbaş ve er olmak üzere toplam 42 bin 938 personel alınması planlanıyor.

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