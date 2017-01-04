TSK: 6 terörist öldürüldü
Genelkurmay Başkanlığı, başarı ile devam eden Fırat Kalkanı operasyonuna ilişkin yeni bilgiler paylaştı. Gün içinde devam eden çatışmalarla ilgili bilanço verdi.
Suriye ile olan sınır hattımızı korumak için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda dün 104 DEAŞ hedefinin vurulduğu, 6 teröristin ise etkisiz hale getirildiği açıklandı.
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