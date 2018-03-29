TSK açıkladı: 1 asker şehit oldu
Acı haber geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan çatışmada yaralanan askerin şehit olduğunu bildirdi.
TSK:"Hakkâri/Şemdinli’de 02 Kasım 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 29 Mart 2018 tarihinde şehit olmuştur."
TRT
DİĞER HABERLER
Diyarbakır'da hain saldırı!
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde bir grup terörist güvenlik güçlerine saldırdı.
FETÖ'cü savcılara 7 yıl 6 ay hapis
FETÖ'cü firari savcı Zekeriya Öz ve Celal Kara için istenen ceza belli oldu.
Sanat dünyası Arakan için toplanıyor
Sanat dünyası, Müslümanların zulme uğradığı Arakan için toplanıyor.