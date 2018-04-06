TSK açıkladı: 13'ü öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'a düzenlenen operasyonlarda 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 13 hedefin ise imha edildiğini bildirdi.
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