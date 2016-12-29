Facebook Twitter Rss

TSK açıkladı: 16 DHKP-C'li öldürüldü!

TSK açıkladı: 16 DHKP-C'li öldürüldü!.23522
  • Giriş : 29.12.2016 / 17:19:00

TSK, Tunceli'de 16 DHKP-C üyesinin öldürüldüğü öğrenildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Tunceli'de operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 16 kişilik DHKP-C'li grup etkisiz hale getirildi.

Operasyonda örgüte ait silah ve mühimmat ile yaşam malzemelerinin ele geçirildiği öğrenildi.

Tunceli'de güvenlik güçlerinin Nisan ayından bu yana yaptığı operasyonlarla, DHKP-C'nin bu bölgedeki 16 kişilik grubunun tamamının öldürüldüğü açıklandı.

TSK'dan yapılan açıklamada Hozat'ta dün gerçekleştirilen operasyonda 1 uzman çavuşun şehit olduğu hatırlatıldı. Operasyonda 2 DHKP-C'linin öldürüldüğünü duyuran TSK, bu iki teröristin örgütün Tunceli kırsalındaki son üyeleri olduğunu açıkladı.

6 Nisan 2016'dan bu yana düzenlenen operasyonların sıralandığı açıklamada, DHKP-C'nin Tunceli bölgesindeki 16 kişilik grubunda bulunanların tamamının öldürüldüğü söylendi.
Operasyonda pek çok yaşam malzemesi ile birlikte 3 Kalaşnikof Piyade Tüfeği ve çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiği açıklandı.

Erdoğan ile Putin ne konuştu?

Alkol ve tütün satış belgelerine zam geldi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İHH TIR'ları Suriye'ye doğru yola çıktı

İHH TIR'ları Suriye'ye doğru yola çıktı

Suriye'de yaşanan insanlık dramına Türkiye yine sessiz kalamadı.

Sivas'ta FETÖ'den 5 kişiye tutuklama!

Sivas'ta FETÖ'den 5 kişiye tutuklama!

FETÖ soruşturması kapsamında Sivas'ta operasyon düzenlendi.

 

Ankara'yı kana bulayacaklardı

Ankara'yı kana bulayacaklardı

DAEŞ'in yılbaşında Ankara'da yapacağı saldırı polis ekipleri sayesinde engellendi.

TSK: DAEŞ emiri Ebu Ensari öldürüldü

TSK: DAEŞ emiri Ebu Ensari öldürüldü

TSK, terör örgütü DAEŞ emiri Ebu Ensari'nin öldürüldüğünü açıkladı.

 

Survivor Taner gözaltına alındı

Survivor Taner gözaltına alındı

Survivor yarışmacısı Taner'in polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul'da terör operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul'da terör operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya