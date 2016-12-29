TSK açıkladı: 16 DHKP-C'li öldürüldü!
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Tunceli'de operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 16 kişilik DHKP-C'li grup etkisiz hale getirildi.
Operasyonda örgüte ait silah ve mühimmat ile yaşam malzemelerinin ele geçirildiği öğrenildi.
Tunceli'de güvenlik güçlerinin Nisan ayından bu yana yaptığı operasyonlarla, DHKP-C'nin bu bölgedeki 16 kişilik grubunun tamamının öldürüldüğü açıklandı.
TSK'dan yapılan açıklamada Hozat'ta dün gerçekleştirilen operasyonda 1 uzman çavuşun şehit olduğu hatırlatıldı. Operasyonda 2 DHKP-C'linin öldürüldüğünü duyuran TSK, bu iki teröristin örgütün Tunceli kırsalındaki son üyeleri olduğunu açıkladı.
6 Nisan 2016'dan bu yana düzenlenen operasyonların sıralandığı açıklamada, DHKP-C'nin Tunceli bölgesindeki 16 kişilik grubunda bulunanların tamamının öldürüldüğü söylendi.
Operasyonda pek çok yaşam malzemesi ile birlikte 3 Kalaşnikof Piyade Tüfeği ve çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiği açıklandı.
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