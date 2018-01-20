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TSK açıkladı: 20'si öldürüldü

TSK açıkladı: 20'si öldürüldü.23522
  • Giriş : 20.01.2018 / 11:11:00
  • Güncelleme : 20.01.2018 / 11:16:36

Türk Silahlı Kuvvetleri, son bir haftada düzenlenen operasyonlar hakkında konuştu.

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Büyüyen Beşik

Türk Silahlı Kuvvetleri, son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Operasyonlar Bitlis, Mardin, Diyarbakır ve kuzey Irak'ta yoğunlaştı.

TRT

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