TSK açıkladı: 20'si öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri, son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Operasyonlar Bitlis, Mardin, Diyarbakır ve kuzey Irak'ta yoğunlaştı.
TRT
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