Facebook Twitter Rss

TSK açıkladı: 3 köy daha terörden arındırıldı

TSK açıkladı: 3 köy daha terörden arındırıldı.22010
  • Giriş : 22.02.2018 / 12:55:00

Afrin operasyonu kapsamında 3 köy daha terörden arındırıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun ortak yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonu ile Tell Dilur, Mikdad ve Ali Racu köyleri terör örgütlerinden temizlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında düzenlenen operasyonlarda Afrin çevresindeki Tell Dilur, Mikdad ve Ali Racu köylerinin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'den temizlendiği öğrenildi.

TRT

Çavuşoğlu: YPG'yi korumaya çalışana izin yok

Oy pusulası böyle olacak

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Ataşehir'de bomba ihbarı

Ataşehir'de bomba ihbarı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinden gelen bomba ihbarı ortalığı karıştırdı.

İBB Başkanı müjdeyi verdi!

İBB Başkanı müjdeyi verdi!

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, metro hatları ile ilgili müjdeyi verdi.

 

Hastayı böyle kurtardı

Hastayı böyle kurtardı

Bursa'da acil servise getirilen hastayı, doktorun özverili mücadelesi kurtardı.

Bakan'dan erken seçim açıklaması

Bakan'dan erken seçim açıklaması

Enerji Bakanı Berat Albayrak, erken seçim iddialarına yanıt verdi.

 

TSK'dan Afrin için açıklama!

TSK'dan Afrin için açıklama!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

Yardımcı doçentlik kaldırılıyor

Yardımcı doçentlik kaldırılıyor

Yardımcı doçentliğin kaldırılması için Meclis'te hazırlıklar başlıyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya