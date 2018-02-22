TSK açıkladı: 3 köy daha terörden arındırıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun ortak yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonu ile Tell Dilur, Mikdad ve Ali Racu köyleri terör örgütlerinden temizlendi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında düzenlenen operasyonlarda Afrin çevresindeki Tell Dilur, Mikdad ve Ali Racu köylerinin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'den temizlendiği öğrenildi.
TRT
DİĞER HABERLER
Hastayı böyle kurtardı
Bursa'da acil servise getirilen hastayı, doktorun özverili mücadelesi kurtardı.
Yardımcı doçentlik kaldırılıyor
Yardımcı doçentliğin kaldırılması için Meclis'te hazırlıklar başlıyor.