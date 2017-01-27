Facebook Twitter Rss

TSK açıkladı: 300 hedef vuruldu

TSK açıkladı: 300 hedef vuruldu.23204
  • Giriş : 27.01.2017 / 09:16:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı operasyonu hakkında bilgi verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Türkiye'nin Suriye ile olan sınır hattını terörist gruplardan korumak için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyounda terör örgütü DEAŞ'a ait 300 hedefin başarı ile imha edidiği, 22 teröristin ise öldürüldüğü açıklandı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı, karadan ve havadan yoğun ateş desteği ile devam etmektedir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 272 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alınmış; DEAŞ mensuplarınca kullanılan bazı barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları etkisiz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, El Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 24 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 21 bina, 2 karargah binası ve 1 cephanelik imha edilmiştir. Gün içinde, icra edilen harekat kapsamında; 22 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiş, 4 bombalı araç da imha edilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 73 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 282 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."

İngiltere'den Trump'a Putin uyarısı!

Trump Suriye'ye asker gönderiyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

1500 engelli öğretmen ataması yapılacak

1500 engelli öğretmen ataması yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan engelli öğretmen adaylarına güzel haber geldi.

Konya'da FETÖ operasyonu: 13 tutuklama

Konya'da FETÖ operasyonu: 13 tutuklama

FETÖ soruşturması kapsamında Konya'da örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

 

Arda Turan'dan tepkilere yanıt!

Arda Turan'dan tepkilere yanıt!

Arda Turan, sosyal medyada paylaşılan videoya gelen tepkilere yanıt verdi.

Reina yeniden açılacak mı?

Reina yeniden açılacak mı?

2017'nin ilk saatlerinde kana bulanan Reina'nın akıbeti belli oldu.

 

Valilikten Ahmet Türk açıklaması!

Valilikten Ahmet Türk açıklaması!

Ahmet Türk'e kelepçe takıldığı iddialarının ardından Elazığ Valiliği konuyla ilgili açıklamada bulun

Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki!

Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki!

Yunanistan'da verilen 8 darbeci askeri iade etmem kararının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan sert t


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya