TSK açıkladı: 300 hedef vuruldu
Türkiye'nin Suriye ile olan sınır hattını terörist gruplardan korumak için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyounda terör örgütü DEAŞ'a ait 300 hedefin başarı ile imha edidiği, 22 teröristin ise öldürüldüğü açıklandı.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:
"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı, karadan ve havadan yoğun ateş desteği ile devam etmektedir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 272 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alınmış; DEAŞ mensuplarınca kullanılan bazı barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları etkisiz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, El Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 24 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 21 bina, 2 karargah binası ve 1 cephanelik imha edilmiştir. Gün içinde, icra edilen harekat kapsamında; 22 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiş, 4 bombalı araç da imha edilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 73 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 282 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."
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