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TSK açıkladı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

TSK açıkladı: 4 terörist etkisiz hale getirildi.23522
  • Giriş : 06.07.2017 / 15:18:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ın Sinath/Haftanin bölgesinde düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı. TSK, hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

TSK'dan açıklama:

06 Temmuz 2017 tarihinde öğle saatlerinde, alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, Sinath/Haftanin bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş; teröristlerce kullanılan bir korugan, üç silah mevzii ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen dört bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

TRT

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