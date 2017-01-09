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TSK açıkladı: 48 DEAŞ'lı öldürüldü

TSK açıkladı: 48 DEAŞ'lı öldürüldü.17914
  • Giriş : 09.01.2017 / 09:16:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı hakkında bilgi verdi.

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Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada havadan ve karadan yapılan operasyonlarda DEAŞ üyesi 48 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Sınır hattımızı korumak için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı Türk askerinin soğuk havalara rağmen verdiği mücadele ile başarıyla sürüyor.

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