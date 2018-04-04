TSK açıkladı: 6 noktada kuruldu!
Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama geldi. TSK, Suriye'nin kuzeyinde yer alan İdlib'de gözlem noktalarından 8'incisi olan 12 No'lu gözlem noktasının kurulduğunu duyurdu.
Astana anlaşmaları kapsamında, TSK'nin 12 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için başlattığı çalışmalar sürüyor.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 8'incisi olan 12 No'lu gözlem noktasının tesis edildiği belirtildi.
NTV
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