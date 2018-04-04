Facebook Twitter Rss

TSK açıkladı: 6 noktada kuruldu!

TSK açıkladı: 6 noktada kuruldu!.23522
  • Giriş : 04.04.2018 / 08:44:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama geldi. TSK, Suriye'nin kuzeyinde yer alan İdlib'de gözlem noktalarından 8'incisi olan 12 No'lu gözlem noktasının kurulduğunu duyurdu.

Astana anlaşmaları kapsamında, TSK'nin 12 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 8'incisi olan 12 No'lu gözlem noktasının tesis edildiği belirtildi.

NTV

Çorlu'da korkunç kaza: 3 kişi can verdi

Meteoroloji'den güzel haber geldi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

FETÖ'nin STK yapılanmasına operasyon

FETÖ'nin STK yapılanmasına operasyon

FETÖ soruşturması kapsamında İzmir merkezli 11 ilde operasyonlar düzenlendi.

Enerji Bakanı'ndan çarpıcı açıklama

Enerji Bakanı'ndan çarpıcı açıklama

Enerji Bakanı Albayrak, Akkuyu Nükleer Santral Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.

 

Oda başkanına üniforma kurşunu

Oda başkanına üniforma kurşunu

Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı, bacağından vuruldu.

TÜRK İŞ'ten 1 Mayıs açıklaması

TÜRK İŞ'ten 1 Mayıs açıklaması

TÜRK İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 1 Mayıs ile ilgili açıklama yaptı.

 

Karabük'ten acı haber: 2 asker şehit

Karabük'ten acı haber: 2 asker şehit

Karabük’ün Yenice ilçesinde cezaevi aracı şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre, 2 ask

Cumhurbaşkanı sınır karakolunda!

Cumhurbaşkanı sınır karakolunda!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınır birliklerine hareketinden önce askeri kamuflaj giydiği görüldü.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya