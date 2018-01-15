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TSK açıkladı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

TSK açıkladı: 6 terörist etkisiz hale getirildi.18218
  • Giriş : 15.01.2018 / 17:34:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şemdinli'de düzenlenen operasyonlar hakkında konuştu.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Şemdinli'de düzenlenen operasyonlarda 6 teröristi etkisiz hale getirildiğini belirtti.

TRT

Olay yaratan Fransız hakem görevden alındı

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