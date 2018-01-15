TSK açıkladı: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Şemdinli'de düzenlenen operasyonlarda 6 teröristi etkisiz hale getirildiğini belirtti.
TRT
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