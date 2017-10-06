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TSK açıkladı: 68'i öldürüldü

TSK açıkladı: 68'i öldürüldü.23522
  • Giriş : 06.10.2017 / 12:43:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, son bir haftada düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, tüm ülkede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar düzenledi. Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 68 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Teröristle  Mücadele Harekatı kapsamında 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında bölücü terör  örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı  Hakkari, Şırnak, Siirt ve Diyarbakır'ı teröristlerden temizlemek amacıyla  yürütülen operasyonlara devam edildi.

Bu kapsamında, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde (İncebel ve Kato  dağları), Cizre ve Silopi ilçeleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi  (Alandüz-İkiyakalar), Siirt'in Baykan ve Eruh ilçeleri ve Diyarbakır'ın Lice ve  bazı ilçelerinde operasyon düzenlendi.

    Operasyonlarda, 68 terörist etkisiz hale getirildi, 63 piyade tüfeği,  bir doçka uçaksavar makinalı tüfek, iki makinalı tüfek, bir keskin nişancı  tüfeği, 3 roketatar, iki makinalı tabanca ve 6 tabanca olmak üzere toplam 78  silah, 55 el bombası, 7 mayın, 3 bin 719 hafif silah mühimmatı, 238 uçaksavar  mühimmatı, bir adet 81 milimetrelik havan mühimmatı, 26 adet RPG-7 roketatar  roketi, 45 şarjör, 238 kilo amonyum nitrat, 400 gram tahrip kalıbı, iki el  dürbünü, 5 telsiz ve 79 tüp ele geçirildi.

  Ayrıca operasyonlarda 22 el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi.  Teröristler tarafından kullanılan 62 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve  depo tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.  Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan  kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler  ve yapılan operasyonlar sonucunda 301 bin 121 paket Kaçak sigara ve 100 litre  akaryakıt ele geçirildi.

   Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında yapılan denetim ve  kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 bin 571  kişi yakalandı.  Operasyonlarda 13 asker şehit oldu, 23 asker ise yaralandı.

Şırnak, Hakkari, Diyarbakır ve Siirt bölgelerinde icra edilen etkili  operasyonlar sonucunda bölücü terör örgütüne önemli kayıplar verdirilerek, ağır  darbe indirildi.

Suriye'nin kuzeyinde hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ Terör Örgütünün  tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kişilerin yurtlarına dönüşüne  katkı sağlamak ve sivilleri korumak, yaşanan terör olaylarından zarar görmesini  engellemek amacıyla harekat gerçekleştirildi.

  TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) yoğun ve  kararlı mücadelesiyle Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2  bin 15 kilometrelik alan kontrol altına alındı. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama, temizleme çalışmaları ile  PKK, PYD terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru  olabilecek saldırılarını durdurma amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına  hassasiyetle devam ediliyor.

  Bu kapsamda, özellikle Azez-Mare, zaman zaman da Münbiç bölgesinden  yapılan taciz ve saldırılara misli ile karşılık veriliyor. Bölgede yürütülen  normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi gibi)  çalışmalarına katkı sağlanıyor.

TRT

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