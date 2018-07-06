TSK açıkladı! 7'si öldürüldü!
Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, son 2 günde terör örgütlerine karşı tüm yurtta düzenlenen operasyonlarda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
TSK'dan yapılan açıklama şöyle:
"Hakkari kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak 05-06 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları neticesinde, yedi terörist etkisiz hale getirilmiştir."
NTV
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