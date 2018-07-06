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TSK açıkladı! 7'si öldürüldü!

TSK açıkladı! 7'si öldürüldü!.23522
  • Giriş : 06.07.2018 / 09:15:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

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Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, son 2 günde terör örgütlerine karşı tüm yurtta düzenlenen operasyonlarda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Hakkari kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak 05-06 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları neticesinde, yedi terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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