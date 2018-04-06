TSK açıkladı: 7 terörist etkisiz hale getirildi!
Türk Silahlı Kuvvetleri, kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği, toplam öldürülen terörist sayısının ise 89'a yükseldiğini bildirdi.
TSK'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
"Irak kuzeyi/Hakurk bölgesinde hava destekli olarak devam eden operasyonlarda bugün 7 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonun başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 89 olmuştur."
TÜRKİYE
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