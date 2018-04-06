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TSK açıkladı: 7 terörist etkisiz hale getirildi!

TSK açıkladı: 7 terörist etkisiz hale getirildi!.23522
  • Giriş : 06.04.2018 / 12:38:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, kuzey Irak'ta düzenlenen operasyon hakkında bilgi verdi.

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Büyüyen Beşik

Türk Silahlı Kuvvetleri, kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği, toplam öldürülen terörist sayısının ise 89'a yükseldiğini bildirdi.

TSK'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Irak kuzeyi/Hakurk bölgesinde hava destekli olarak devam eden operasyonlarda bugün 7 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonun başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 89 olmuştur."

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