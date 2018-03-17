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TSK açıkladı: 9 terörist etkisiz hale getirildi!

TSK açıkladı: 9 terörist etkisiz hale getirildi!.23356
  • Giriş : 17.03.2018 / 13:02:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

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Büyüyen Beşik

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi. TSK, terörden arındırdığı Afrin'de 9 köyü daha ele geçirdi. Mabatlı belde merkezi ile Afrin ilçe merkezlerinin ana kara yolu bağlantısının kesildiği duyuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla sürüyor. Bölgedeki operasyonlarda 3 bin 500'den fazla teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirilirken Afrin çevresindeki 9 köyün teröristlerden temizlendiği ifade edildi. Yanı sıra Mabatlı belde merkezi ile Afrin ilçe merkezinin ana kara yolu bağlantısının kesildiği öğrenildi. Kurtarılan noktalardaki mayın-tuzak temizleme çalışmaları sürüyor.

TRT

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