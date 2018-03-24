TSK açıkladı: 91 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, son bir haftada Diyarbakır, Şırnak, Bitlis, Bingöl ve Irak'ta düzenlenen operasyonlarda 91 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
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