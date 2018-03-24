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TSK açıkladı: 91 terörist etkisiz hale getirildi

TSK açıkladı: 91 terörist etkisiz hale getirildi.23522
  • Giriş : 24.03.2018 / 12:27:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, son bir haftada düzenlenen operasyonlar hakkında açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

Türk Silahlı Kuvvetleri, son bir haftada Diyarbakır, Şırnak, Bitlis, Bingöl ve Irak'ta düzenlenen operasyonlarda 91 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

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