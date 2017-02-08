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TSK açıkladı! Ele geçirildi

TSK açıkladı! Ele geçirildi.23204
  • Giriş : 08.02.2017 / 12:31:00

Türk Silahlı Kuvvetleri'den El Bab operasyonu ile ilgili açıklama geldi.

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El Bab'ı kontrol altına almak amacıyla bölgede başlatılan operasyonlarda stratejik öneme sahip tepelerin alındığı bildirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Silahlı Kuvvetleri, 58 teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

Açıklamada "Daha önce kuşatılmış olan El Bab'ın kontrolü maksadıyla dün gece icrasına başlanan operasyonlar neticesinde stratejik önemi haiz tepeler Türk Silahlı Kuvvetleri desteğindeki ÖSO unsurlarınca ele geçirilmiştir.

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