TSK açıkladı! Ele geçirildi
Açıklamada "Daha önce kuşatılmış olan El Bab'ın kontrolü maksadıyla dün gece icrasına başlanan operasyonlar neticesinde stratejik önemi haiz tepeler Türk Silahlı Kuvvetleri desteğindeki ÖSO unsurlarınca ele geçirilmiştir.
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