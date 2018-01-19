TSK, Afrin'de PYD'yi vurdu
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi. TSK, Afrin'de terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'yi vurdu. Terör örgütünün taciz atışlarına, meşru müdafa kapsamında karşılık verildi.
Öte yandan Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarından oluşan güçler, otobüslerle Suriye tarafına taşındı. Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan geçen yaklaşık 20 otobüs, Azez tarafına ilerledi.
Otobüslerle Kilis'e getirilen ÖSO unsurları Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrın ilçesi sınır hattı ile El Bab ve Menbiç yakınlarındaki bölgelere sevk edildi. Sevkıyatlar, peyderpey geniş güvenlik tedbirleri altında sürdürülüyor.
HÜRRİYET
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