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TSK, Afrin'de PYD'yi vuruyor

TSK, Afrin'de PYD'yi vuruyor.16829
  • Giriş : 13.01.2018 / 14:50:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PYD'yi bombardımana tuttu.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi. TSK, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Oğulpınar mevkiinde terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'yi top atışına tuttuğunu duyurdu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Oğulpınar sınır karakolu mevkiinden TSK unsurlarınca Afrin'de PYD mevzilerine yönelik aralıklarla top atışları yapıldı. Öğleden sonra peş peşe gerçekleşen atış sesleri, Reyhanlı ilçe merkezi ve Cilvegözü sınır kapısından da duyuldu.

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