TSK, Afrin için hazır!
Son hazırlıklar yapılıyor. Suriye topraklarında başarı ile tamamlanan Fırat Kalkanı Operasyonunun ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, şimdi de Afrin'i temizlemek için harelekete geçiyor.
Erdoğan’ın “Afrin’i de Menbiç’i de temizleyeceğiz” sözlerinden sonra TSK ve ÖSO güçleri YPG terör örgütüne karşı yapılacak operasyon için ‘hazır ol’ pozisyonuna geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karaman'daki toplu açılış töreninde "Afrin'i, Menbiç'i, Tel Abyad'ı, Rasulayn'ı, Kamışlı'yı teröristlerden temizleyeceğiz. Şemdinli'den Yayla Dağı'na kadar tüm sınırlarımızı teröristlerden temizleyeceğiz. Sınırlarımızın dibinde terör yuvaları kurulmasına izin vermeyeceğiz" şeklindeki "kararlılık" içeren sözleri sınırdaki hareketliliği artırdı. DEAŞ'ın Fırat Kalkanı Harekatı'yla bölgeden temizlenmesinden sonra sınır hattındaki askerlere Afrin'de YPG'ye karşı operasyon için "hazır ol" talimatı verildi. Zırhlı birliklerin ön planda olacağı operasyon öncesi Afrin-İdlib sınır hattına hakim olan 3 tepeye güvenlik noktası kuruldu, 9 tepeye daha güvenlik noktası kurma çalışmalarına hız verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyonu işaret eden sözleri öncesi Genelkurmay Başkanlığı'nda yapılan kritik toplantılar da dikkat çekmişti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, geçtiğimiz perşembe günü Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman Ganimi, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph L. Votel'le Ankara'da toplantı yapmıştı. Kritik toplantıdan 1 gün sonra da Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov sürpriz şekilde Ankara'ya gelmişti. Genelkurmay'daki bu toplantılarda terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD/YPG'nin Afrin'den çıkarılması da gündeme getirilmiş ve Türkiye'nin bu konudaki kararlılığı konuk komutanlara iletilmişti. Özellikle ABD'li komutanlarla yapılan bu toplantının ardından, sınır hattındaki zırhlı birliklere "hazır ol" emri verildiği, Afrin için hareketliliğin başladığı öğrenildi.
Akar, Ankara'daki bu yoğun trafiğin ardından dün de İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Stuart Peach'in resmî davetlisi olarak İngiltere'ye ziyaret gitti. Orgeneral Akar, İngiltere ziyaretinde, Türkiye'nin güneyini terör örgütü PKK/PYD-YPG'den temizleme kararlılığını vurguladı.
Türkiye uzun süredir Afrin'e yapılacak olası bir harekat için sınır hattında kara ve hava unsurlarına yönelik hazırlık yapıyor. Ancak Ankara'da komutanların yaptığı peş peşe toplantıların ardından sınır hattında da hareketlilik yaşanmaya başlandı. Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre, olası Afrin operasyonu için özellikle zırhlı birliklerin hummalı bir hazırlık içinde olduğu öğrenildi.
Ankara'da, Afrin-İdlip sınır hattına hakim 3 noktaya güvenlik noktası oluşturmuş, 9 tepeye daha güvenlik noktası oluşturulma kararı alınmıştı. Bu gelişmelerin ardından 9 noktaya daha kurulacak güvenlik noktalarının çalışmaları hızlandırıldı. Yapımı tamamlanan 3 kritik güvenlik noktasına ise zırhlı birliklerin naklinin başladığı bildirildi.
SABAH
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