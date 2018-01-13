Facebook Twitter Rss

TSK, Afrin için hazır!

TSK, Afrin için hazır!.22631
  • Giriş : 13.01.2018 / 10:25:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de yaşanan gelişmeler üzerine harekete geçti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG hamlesi ve Rusya'nın İdlib planı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri de harekete geçti. TSK, İdlib'de 4 gözlem noktası oluşturuken, Afrin'i de dört yandan kuşattı.

Suriye’nin İdlib kentinde aralık ayının son günlerinden itibaren peş peşe yaşanan gelişmeler, bölgeyi yeniden barut fıçısına çevirdi. Hmeymim Hava Üssü’ndeki Rus uçaklarının insansız hava aracıyla vurulması, Astana mutabakatını tehdit eden bir diğer gelişme oldu.

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre, Moskova yönetiminin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a mektup göndermesinin ardından, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov Türk Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak Esad rejiminin sivillere yönelik saldırılarından duyulan endişe dile getirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aradı ve Rus uçaklarına yönelik saldırıdan Türkiye’yi sorumlu tutmadıklarını vurguladı.

İdlib’de sıcak çatışma ortamına dönülmesi ve Türkiye’ye yönelik PYD/YPG tehdidinin yeni bir boyut kazanması üzerine, Ankara, Suriye topraklarında Fırat Kalkanı ile başlattığı askeri harekâtı genişletmeyi gündemine aldı. Bu çerçevede, 17 Ocak’ta toplanacak Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kritik önem taşıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK), İdlib’deki birliklerini bölgeye hafta başında ulaşan konvoylarla takviye etti ve 4’üncü gözlem noktasını kurma aşamasına geldi. Böylece Afrin tam anlamıyla kuşatma altına alındı. TSK, Afrin’e yönelik operasyonu siyasi karar alındığı anda zaman kaybetmeden başlatmaya yönelik hazırlıklarını tamamladı.

Esad güçlerinin İdlib’in doğusunda ve güneyinde kara ve hava operasyonları gerçekleştirmesi nedeniyle, 200 binin üzerinde sivil Hama ve Humus’tan İdlib merkezi ve Türkiye sınırına doğru göç etmeye başladı. Cilvegözü Sınır Kapısı’na yaklaşan Suriyelilerin sayısının 25 bini aştığı belirtiliyor.

HABERTURK

Adana'da aşirete 1000 polisle baskın

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Adana'da aşirete 1000 polisle baskın

Adana'da aşirete 1000 polisle baskın

Adana'da Cono aşiretine 100 polisle baskın düzenlendiği öğrenildi.

TSK duyurmuştu! Rekor başvuru

TSK duyurmuştu! Rekor başvuru

Milli Savunma Üniversitesi'nin açtığı sınava rekor başvuru geldi.

 

İçişleri Bakanlığı inceleme başlattı

İçişleri Bakanlığı inceleme başlattı

İçişleri Bakanlığı, Halk Özel Harekat adlı dernek için inceleme başlattı.

Bakan açıkladı! Yayla yasağı kaldırılıyor

Bakan açıkladı! Yayla yasağı kaldırılıyor

Gıda Bakanı Fakıbaba, yayla yasağının bu yıl kaldırılacağını bildirdi.

 

Sınıra askeri sevkiyat!

Sınıra askeri sevkiyat!

Hatay'ın İskenderun ilçesine trenlerle askeri sevkiyat yapıldı.

70 öğretmene FETÖ'den gözaltı

70 öğretmene FETÖ'den gözaltı

FETÖ soruşturması kapsamında 70 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya