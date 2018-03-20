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TSK, Afrin merkeze giriş çıkışları kapattı

TSK, Afrin merkeze giriş çıkışları kapattı.29306
  • Giriş : 20.03.2018 / 12:36:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin merkeze giriş çıkışları kapattı.

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Sepet Beşik

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kritik açıklama geldi. TSK, Zeytin Dalı operasyonun başarıyla sonuçlanmasının 3. gününde olağanüstü önlemler alarak Afrin merkeze giriş çıkışları kapattı.

Afrin’in tüm giriş ve çıkışları TSK askerleri tarafından tutuldu. Afrin’in güneydoğusunda özel timler tarafından bölgedeki mayın arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

TSK, güvenlik nedeniyle evlerine geri dönmek isteyen sivillerin ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının Afrin’e girişini engelledi. Evlerine dönemeyen siviller, bölge yakınlarındaki köylere dönüyor.

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